В России заинтересовались транзитом газа через Украину после 2024 года

Глава комитета Госдумы по энергетике седьмого созыва Павел Завальный заявил, что Россия заинтересована в транзите газа через Украину после 2024 года. Об этом он рассказал в кулуарах Петербургского международного газового форума (ПМГФ), передает РИА Новости.

«Да, мы … заинтересованы в сохранении транзита газа на выгодных для обеих сторон условиях», — сказал он. В частности, речь идет и о том, чтобы вернуться к разговору о поставках газа на Украину. Политик выразил мнение, что соседняя страна нуждается в российском газе, «потому что другого газа, кроме российского, там нет». Завальный добавил, что президент России Владимир Путин неоднократно говорил о готовности сотрудничать и призывал к нормальному взаимодействию между странами.

Несмотря на это ситуация будет зависеть от украинской политики и спроса на газ в Европе, в том числе и от заказа европейских потребителей на транзит через Украину. По словам Завального, России выгодно снабжать таким образом юго-восточную, восточную и отчасти центральную Европу.

Ранее посол США в Москве Джон Салливан заявил, что из-за низкого запаса газа в хранилищах Европы необходимо диверсифицировать источники поставок и нарастить транзит газа через Украину. Американский дипломат призвал Россию направить дополнительные поставки газа европейским государствам, не используя «Северный поток-2».