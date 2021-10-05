На Украине раскрыли планы о переговорах с Россией по прямой закупке газа

Премьер Украины Шмыгаль: Киев не планирует обсуждать с Россией вопрос о закупке газа

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил об отсутствии планов обсуждать с Россией вопрос о заключении прямого контракта на поставку природного газа. Об этом он рассказал в интервью изданию LB.ua.

По словам премьера, в подземных хранилищах (ПХГ) Украины уже накоплено свыше 18,5 миллиарда кубометров газа.

«Сейчас мы довольно уверенно себя чувствуем с точки зрения прохождения отопительного сезона с газом. В принципе, Украина по состоянию на конец позапрошлой недели на 90 процентов готова к отопительному сезону», — сказал Шмыгаль.

Ранее издание «Экономическая правда» сообщило, что у Украины не хватает 4 миллиардов кубометров газа для проведения отопительного сезона. По информации издания, решить эту проблему «Нафтогазу» поможет компенсация за потерю контроля над газотранспортной системой страны, которую она получит уже в этом году.