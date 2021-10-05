В Госдуме назвали неправдоподобными заявления Украины о дефиците газа

Интересы населения России всегда находятся в приоритете, потому страна не станет никому оказывать газовую помощь, включая Украину. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Владимир Гутенев. Он также добавил, что заявления страны о дефиците энергоносителей являются неправдоподобными.

Ранее стало известно, что у Украины не хватает запасов газа, чтобы пройти отопительный сезон и пережить надвигающуюся зиму. «Нафтогазу» необходимо закупить недостающие объемы, но с учетом роста цен на это потребуются миллиарды гривен. Решить проблему компании поможет компенсация за потерю контроля над газотранспортной системой страны, которую она получит уже в этом году.

Расстановка приоритетов

Гутенев напомнил, что в последние дни страна активно продает газ из собственных хранилищ в Европе, потому сегодняшнее заявление о дефиците энергоносителей кажется спорным.

«Я надеюсь, что Россия не будет оказывать помощь с поставками газа никому, включая Украину и даже другие более братские народы. Потому что интересы населения нашей страны всегда должны быть важнее всего, — уверен депутат. — Кроме того, заявление Украины о дефиците газа, как мне кажется, не соответствует действительности. В последние дни страна активно продает газ из собственных хранилищ в Европе — жадность ли это и желание заработать на высоких ценах, получить маржу или просто есть избыток, говорить сложно. В любом случае, говорить о наличии критичной ситуации при наличии серьезных продаж на европейский рынок — это уже скорее из части политической конъюнктуры».

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Политик добавил, что попытки выжать помощь из ЕС жалобами на бедственное существование — привычны для украинских политиков и не должны вызывать никакой реакции в России. Он заключил, что отопительный сезон — зона ответственности исключительно самой страны и должна решаться собственными силами.

1 октября «Газпром» объявил о прекращении транзита российского газа в Венгрию через территорию Украины. Киев лишился возможности импортировать газ из Венгрии по схеме виртуального реверса, которая предполагала отбор транзитного газа, предназначавшегося Будапешту.