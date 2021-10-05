Украине предрекли полное разорение через три года

Политолог Ермолаев: Украину ждут внутренние конфликты и полное разорение через три года

Украину ждут внутренние конфликты, что приведет к полному разорению через три года, предрек украинский политолог Андрей Ермолаев. Его слова приводит URA.RU.

По его словам, сейчас перед украинскими властями стоит геополитической ответственности. «Если предыдущий режим [бывшего президента Украины Петра] Порошенко и режим [президента Украины Владимира] Зеленского рассчитывают на то, что их партнеры по евроатлантике будут разделять эту ответственность, они очень ошибаются», — отметил эксперт.

Он считает, что все ограничено тремя-пятью годами, когда необходимо завершить это ресурсное освоение Украины. Также Ермолаев подчеркнул, что Украину разрывают внутренние конфликты и страна находится на грани распада. По его мнению, на территории Украины формируются организации, которые просто «разорвут» страну.

Ранее экономист Алексей Кущ заявил, что газовый кризис на Украине продемонстрирует, насколько успешными были реформы в энергетической сфере страны. По словам эксперта, узнать, каковы реальные объемы внутренней добычи газа на Украине и как сильно государство столкнется с дефицитом голубого топлива, нельзя до тех пор, пока не прекратится схема с виртуальным реверсом.