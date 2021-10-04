Политтехнолог заявил о кризисе на Украине из-за «досье Пандоры»

Западные кураторы разочаровались в президенте Украины Владимире Зеленском и «слили» его с помощью «досье Пандоры». Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политтехнолог Марат Баширов. По его мнению, публикация расследования может быть чревата кризисом для главы государства и повлечет за собой рост оппозиционных настроений.

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал «досье Пандоры» (Pandora papers) о возможной причастности мировых лидеров к офшорным схемам. В тексте отмечается, что раскрыты офшорные сделки более 100 миллиардеров, 35 мировых лидеров и 400 государственных чиновников. Журналисты называют произошедшее крупнейшей в истории утечкой офшорных данных. В досье задействованы репортажи свыше 600 журналистов из 117 стран. Они проанализировали данные более чем 11,9 миллиона файлов, полученных из-за утечки.

Разочарование Запада

Политтехнолог уверен: данные об офшорах Зеленского неслучайно появились в списке. По его мнению, имеет место спланированная операция Запада, разочаровавшегося в главе Украины и его способности продвигать необходимые реформы.

«То, что грозит Зеленскому, — это утаивание владения и получение дивидендов. Это фиктивная операция, проведенная Сергеем Шефиром, купившим долю Зеленского, но дивиденды почему-то получала его жена. И это серьезное обвинение для налоговых служб и Национального антикоррупционного бюро Украины, занимающегося расследованиями как раз таких вопросов. Помимо дивидендов, был совершен огромный платеж в 40 миллионов долларов. Когда речь идет о таком большом взносе предпринимателя через офшорные компании, где нет ни недвижимости, ни каких-то других активов, естественно, появляются подозрения, что это была просто взятка. Такой факт, разумеется, будут расследовать», — заявил Баширов.

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Собеседник «Ленты.ру» уверен, что после публикации расследования у оппозиции Украины появится серьезный рычаг давления на Зеленского, которым она обязательно воспользуется, получая при этом полную поддержку Запада.

«Зеленского теперь обвинят во всех смертных грехах. Особенно, учитывая то, что при избрании он называл себя абсолютно обычным парнем, а теперь оказывается, что это парень с довольно серьезными владениями. Я считаю, что слив данных об украинском президенте — целенаправленный шаг западных кураторов, которые в нем разочаровались. Выяснилось, что этот человек недееспособен на внутреннем политическом рынке, не способен продвигать реформы, необходимые Западу. Мы уже видим перемены стратегии в отношении этой страны. Запад перестает видеть в Украине военный буфер против России», — считает политтехнолог.

До этого крупнейшим случаем утечки конфиденциальных документов был «Панамский архив», опубликованный в 2016-м. В нем упоминалось множество бизнесменов и политиков из разных стран. Все они имели либо компании, зарегистрированные в Панаме, либо счета в местных банках.