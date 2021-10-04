Политтехнолог рассказал о значении «досье Пандоры» для мировой политики

Офшоры не находятся под запретом даже для первых лиц государства — часто они используются для того, чтобы защитить права владения и отстаивать их через английское право. Вопросы возникают, когда речь заходит о деньгах, с которых не были уплачены налоги. Об этом «Ленте.ру» рассказал политтехнолог Марат Баширов. Он также добавил, что лиц, замешанных в операциях с офшорами, намного больше, чем показано в публикациях, что указывает на политическое значение избирательности «досье Пандоры».

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал «досье Пандоры» (Pandora papers) о возможной причастности мировых лидеров к офшорным схемам. В тексте отмечается, что раскрыты офшорные сделки более 100 миллиардеров, 35 мировых лидеров и 400 государственных чиновников. Произошедшее называют крупнейшей в истории утечкой офшорных данных. В досье задействованы репортажи свыше 600 журналистов из 117 стран, они проанализировали данные более чем 11,9 миллиона файлов.

Политическая избирательность

Баширов напомнил, что с момента слива пакета документов прошло уже два года. За это время доступ к нему имело огромное число журналистов и общественников. Тем не менее в публикациях СМИ были упомянуты далеко не все лица, причастные к потенциально незаконной деятельности.

«Там порядка 12 миллионов документов. То, что дали только отдельные кейсы, спакетированные по фамилиям, — это капля в море из того материала, который можно найти в этом огромном массиве. Соответственно, речь идет об избирательности, у которой, однозначно, есть политический смысл, — уверен Баширов. — Офшоры — это не запрещенная история. Если люди хранят там документы, верифицирующие право владения, — это одно. Если деньги, но с них уплачены налоги, — тоже никакого криминала. А вот если там средства, утаенные от национальных правительств, то тут уже действительно возникают вопросы».

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Политтехнолог также считает, что россияне, попавшие в список, не имеют отношения к незаконной деятельности, в их случае речь идет только о бизнес-историях, потому никакой реакции от наших властей, вероятно, не последует. «Любой кейс необходимо рассматривать с точки зрения юридической чистоты источников денег. На что тратились средства, кем», — заметил Баширов.

До этого крупнейшим случаем утечки конфиденциальных документов был «Панамский архив», опубликованный в 2016-м. В нем упоминалось множество бизнесменов и политиков из разных стран. Все они имели либо компании, зарегистрированные в Панаме, либо счета в местных банках.