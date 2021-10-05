Стал известен план Киева пережить зиму без газа

У Украины не хватает запасов газа, чтобы пройти отопительный сезон и пережить надвигающуюся зиму. «Нафтогазу» необходимо закупить недостающие объемы, но с учетом роста цен на это потребуются миллиарды гривен. Решить проблему компании поможет компенсация за потерю контроля над газотранспортной системой страны, которую она получит уже в этом году. О плане Киева стало известно изданию «Экономическая правда».

В настоящее время для проведения отопительного сезона Украине не хватает 4 миллиардов кубометров газа. «Нафтогаз» получит 40 миллиардов гривен (1,8 миллиарда долларов) от оператора ГТС страны для преодоления дефицита. Также предполагается, что компания получит без малого 51 миллиард гривен от «Оператора ГТС» в качестве компенсации за потерю контроля над газотранспортной системой в 2020 году.

Изначально планировалось, что оператор выплатит эту сумму за пять лет, но сейчас предполагается, что деньги будут выплачены до конца 2021 года. При этом, как указывает издание, всей суммы у «Оператора ГТС» нет, он располагает только 30 миллиардами гривен. Источник «Экономической правды» считает, что оставшиеся деньги компании, скорее всего, придется занимать.

С началом торгов во вторник, 5 октября, биржевая цена на газ в Европе снова побила рекорд и почти достигла 1230 долларов за тысячу кубометров. Цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в ходе торгов достигла 1228,8 за тысячу кубометров.

27 сентября «Газпром» заключил с Венгрией два контракта на поставку газа до конца 2036 года. Российская компания будет продавать Будапешту 4,5 миллиарда кубометров газа в год, который будет поступать на венгерскую территорию через Сербию и Австрию. Позднее, 1 октября, «Газпром» объявил о прекращении транзита российского газа в Венгрию через территорию Украины. Киев лишился возможности импортировать газ из Венгрии по схеме виртуального реверса, которая предполагала отбор транзитного газа, предназначавшегося Будапешту.