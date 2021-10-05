В России назвали способы решить газовую проблему Украины на фоне конфликта с Венгрией из-за транзитных поставок в обход территории страны. В Госдуме считают, что Киеву следовало напрямую контактировать с Москвой на предмет газовых поставок для удовлетворения своих экономических потребностей, передают «Известия».

«Для транспортировки газа было бы логично создать консорциум с участием России, Украины и европейских стран, заинтересованных в сохранении транзита в тех объемах, которые им нужны. Что касается поставок, то Украина сама добывает около 20 миллиардов кубических метров газа, и этого достаточно, чтобы обеспечить социальную сферу, в том числе ЖКХ», — заявил глава думского комитета по энергетике Павел Завальный.

Замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач пояснил, что транзит — это выполнение оператором газотранспортной системы заявок от поставщика и покупателя на точках входа и выхода. В случае Венгрии все происходит в рамках контрактных обязательств, добавил он.

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Глава Института национальной энергетики Сергей Правосудов отметил, что нехватку газа Украина добирает на европейских биржевых площадках, при этом топливо не пересекает западную границу страны, его берут напрямую из транзитного потока, а оформляют как приобретенный в Европе. Теперь Киеву предстоит найти альтернативные варианты, вероятно, это будет реверс из Польши, Румынии или Словакии.

Эксперты указывают, что для Украины сохранение транзита является болезненным вопросом. Тем не менее, существует еще один источник дохода — подземные газовые хранилища, которые находятся ближе к западным границам. Европейские трейдеры закачивают туда газ для хранения до продажи на своих рынках, поэтому далеко не все топливо в них принадлежит украинцам.

Глава аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник заявил, что сейчас Киеву нужно время, чтобы решить газовый вопрос, в свете роста цен. Он заключил, что прямые поставки из России оказались бы гораздо выгоднее, кроме того, «Газпром» неоднократно говорил о готовности к переговорам, однако политизированность ситуации не дает властям пойти на такие контакты.

27 сентября «Газпром» заключил с Венгрией два контракта на поставку газа до конца 2036 года. Российская компания будет продавать Будапешту 4,5 миллиарда кубометров газа в год, который будет поступать на венгерскую территорию через Сербию и Австрию. Позднее, 1 октября, «Газпром» объявил о прекращении транзита российского газа в Венгрию через территорию Украины. Киев лишился возможности импортировать газ из Венгрии по схеме виртуального реверса, которая предполагала отбор транзитного газа, предназначавшегося Будапешту.

По оперативным данным АО «Укртрансгаз», Украина приостановила закачку природного газа в подземные хранилища (ПГХ).

Венгерский оператор газотранспортной системы FGSZ заявил о возобновлении транзита российского газа в страну через Украину в воскресенье, 3 октября, однако 4 октября «Оператор ГТС Украины» опроверг эту информацию.

