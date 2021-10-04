В Кремле оценили перспективы возобновления переговоров «Газпрома» с Украиной

Песков: «Газпром» никогда не отрицал возможность переговоров с Украиной о поставках газа

«Газпром» никогда не отрицал возможность переговоров с Украиной о поставках газа. Такую оценку о перспективах возобновления диалога о прямых поставках газа высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС. По его словам, необходимо учитывать вопрос экономической целесообразности.

«"Газпром" — надежный поставщик газа, был, есть, остается и будет. Все вопрос переговоров и вопрос экономической целесообразности для компании», — заявил представитель Кремля.

4 октября депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Юрий Бойко призвал власти Украины вернуться к прямым поставкам российского газа из-за резкого подорожания топлива на европейском рынке. Цены на газ в понедельник вновь превысили 1200 долларов за тысячу кубометров. На этом фоне стоимость акций российской компании установила исторический максимум, поднявшись выше 369,5 рубля за штуку.

В конце сентября Венгрия подписала 15-летний контракт с «Газпромом» на поставку газа в обход Украины через Сербию и Австрию. Договоренности Москвы и Будапешта вызвали негативную реакцию в Киеве. Украинский МИД заявил, что удивлен и разочарован решением Венгрии. В Кремле отметили, что новое газовое соглашение не нарушает ничьих прав, и предостерегли от вмешательства в российско-венгерские отношения.