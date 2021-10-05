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Стало известно об отказе России помочь США с топливным кризисом

Express: США попросили Россию помочь в связи с топливным кризисом, но Москва отказала
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Фото: Regis Duvignau / Reuters

США просили Россию и страны ОПЕК о помощи в связи с топливным кризисом. Об этом пишет обозреватель газеты Express Кейт Уитфилд.

Согласно ее статье, Москва и государства ОПЕК отказали Вашингтону и не стали резко увеличивать добычу нефти, чтобы снизить рекордные цены на энергоносители. Уитфилд считает, что данное решение приведет к растущему дефициту и подорвет процесс восстановления экономик США, Великобритании и Китая после пандемии.

Ранее 5 октября стало известно, что цены на нефть рекордно выросли: стоимость декабрьских фьючерсов нефти марки Brent превысила 82 доллара впервые с 11 октября 2018 года. Рост нефтяных котировок усилился накануне после рекомендаций мониторингового комитета стран-участниц ОПЕК+ не повышать текущий уровень добычи.

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