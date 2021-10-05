Цены на нефть рекордно выросли

Стоимость декабрьских фьючерсов нефти марки Brent превысила 82 доллара впервые с 11 октября 2018 года, свидетельствуют данные торгов на бирже ICE.

По состоянию на 14:25 мск Brent торговалась по 82,3 доллара за баррель (плюс 1,28 процента), WTI — по 78,48 доллара (плюс 1,11 процента).

Рост нефтяных котировок усилился накануне после рекомендаций мониторингового комитета стран-участниц ОПЕК+ не повышать текущий уровень добычи. На подорожании нефти акции компании «Роснефть» обновили исторический максимум.

В начале октября Министерство финансов России подготовило доклад, в котором допустило возможность «катастрофического» снижения мирового спроса на нефть в долгосрочной перспективе. В ведомстве считают, что если западные страны договорятся о переходе к низкоуглеродной экономике, спрос на нефть к 2050 году составит лишь от 17 до 24 процентов относительно уровня 2019 года. В этом случае стоимость барреля топлива может упасть до 25 долларов.