В Германии научились делать искусственную нефть

В Германии создан единственный в мире промышленный завод по производству искусственной нефти на базе неисчерпаемых природных ресурсов. Первой областью применения экологически чистого сырья станет изготовление синтетического топлива для авиации, сообщает Associated Press.

Предприятие в коммуне Верльте (Werlte), построенное некоммерческой экогруппой Atmosfair и инженерной корпорацией Siemens при поддержке немецкого правительства, станет экспериментальной площадкой для доказательства технологической осуществимости и экономической рентабельности нового принципа топливного производства.

Завод будет вырабатывать водород, используя воду и электричество от четырех близлежащих ветряных электростанций, а также добывать углекислый газ из воздуха и биогазовой установки. При смешении этих двух компонентов образуется искусственная сырая нефть, из которой научились делать реактивное топливо. Когда топливо сжигают в двигателе, в воздух выбрасывается столько же углекислого газа, сколько было взято. Получается углеродно-нейтральное топливо, не нарушающее баланс веществ.

По словам исполнительного директора Atmosfair Дитриха Брокхагена, в первые годы цена на синтетический керосин будет выше, чем на обычный, около 5 евро за литр. Однако в будущем введение налогов на ископаемое топливо значительно повысит конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность создаваемого сырья, а также позволит расширить линейку топливных продуктов на искусственной нефти.

С начала 2022 года завод сможет производить восемь баррелей топлива в день, что позволит заправлять один небольшой пассажирский самолет раз в три недели. Однако, как только технология докажет свою эффективность и получит признание в отрасли, масштабы производства вырастут и альтернативное топливо станет доступнее.

«Это новая парадигма, если хотите, — сказал Фалько Икердт, старший научный сотрудник и руководитель группы Потсдамского института исследований воздействия на климат, который не участвует в проекте. — В основном за счет дешевой солнечной энергии в будущем можно будет производить электрическое топливо, которое будет таким же дешевым, как ископаемое топливо сегодня».

По прогнозам Потсдамского института исследований воздействия на климат, к 2030 году руководство ЕС может потребовать от авиакомпаний удовлетворять 0,7 процента своих потребностей в керосине с помощью электрического топлива, а к 2050 году этот показатель вырастет до 28 процентов. Способы сокращения авиационных выбросов углекислого газа уже ищет крупнейшая нефтегазовая компания Shell.