Китай нашел новое месторождение нефти

Китайская CNOOC нашла в Бохайском заливе новое месторождение нефти на 100 миллионов тонн

Китайская национальная офшорная нефтяная корпорация (CNOOC) нашла новое месторождение нефти в Бохайском заливе, пишет Market Watch.

Его запасы оцениваются в 100 миллионов тонн. Месторождение «Кэньли 10-2» находится в южной части залива примерно в 245 километрах от города Тяньцзинь. Среднее расстояние от поверхности моря до дна на этом участке составляет 15,7 метра.

В августе стало известно, что китайская государственная энергетическая компания Sinopec нашла новый нефтегазовый источник объемом 100 миллионов тонн на территории Таримского бассейна в районе Шунбэй региона Синьцзян.

В этом же месяце другая энергетическая компания из Китая PetroChina сообщила, что обнаружила запасы сланцевой нефти на месторождении Дацин. Объем источника геологи оценили в 1,268 миллиарда тонн.

В июне крупнейший в стране запас сланцевой нефти нашел китайский нефтегигант CNPC. По прогнозам, потенциал месторождения в провинции Ганьсу — миллиард тонн.