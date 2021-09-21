Нефтяной гигант захотел спасти планету через самолеты

Одна из крупнейших нефтегазовых компаний Shell захотела сократить выбросы парниковых газов через авиационный сектор. На пути к этой цели нефтяной гигант намерен произвести два миллиона тонн экологически чистого авиационного топлива (sustainable aviation fuels или SAF) для самолетов к 2025 году, что в десять раз больше его общего мирового производства. О таком намерении спасти планету сообщает Reuters.

На долю авиационного сектора приходится три процента мировых выбросов углекислого газа. Достигнуть нулевого уровня выбросов в секторе сложно из-за отсутствия технологий, альтернативных реактивным двигателям. В перспективе SAF, которое планирует производить Shell, может решить проблему и сократить до 80 процентов выбросов от авиации.

Для начала Shell планирует смешивать SAF с обычным авиационным топливом, чтобы не было необходимости замены двигателей самолетов. Таким образом, к 2030 году компания сможет увеличить продажи SAF до 10 процентов от мирового рынка авиатоплива. Пока Shell поставляет SAF от других производителей, но планирует построить собственный завод по производству возобновляемого топлива в Роттердаме (Нидерланды) мощностью 820 тысяч тонн в год. Он будет работать при нефтеперерабатывающем заводе компании. При этом SAF будет обеспечивать более половины выпуска продукции. Ожидается, что завод начнет работать в 2024 году.

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По данным инвестиционного банка Jefferies, SAF составляет менее 0,1 процента от общего мирового потребления авиатоплива, поскольку его стоимость в восемь раз выше обычного реактивного. Кроме того, доступность сырья для его производства ограничена. Тем не менее, Shell делает на SAF высокую ставку. «Мы также ожидаем, что другие компании добавят SAF к своим собственным производственным предприятиям», — сказала глава Shell Aviation Анна Масколо. По ее мнению, экологичное авиационное топливо остается самым важным решением на пути сокращения выбросов в авиационном секторе. Подобного мнения придерживаются США, которые заявили, что хотят сократить выбросы парниковых газов от самолетов на 20 процентов к концу десятилетия за счет значительного увеличения использования SAF.

В отчете о декарбонизации авиации Shell призвала сектор сократить выбросы до нуля к 2050 году. Международная ассоциация воздушного транспорта, представляющая большинство авиакомпаний мира, стремится к тому времени сократить выбросы вдвое. В июле представители авиации выступили против предложений ЕС, предполагающих налоги на авиационное топливо и сворачивание программы выдачи бесплатных квот на выбросы парниковых газов. Авиакомпания Lufthansa утверждает, что из-за нового плана отрасль будет проигрывать конкурентам на мировом уровне. В Международной ассоциации воздушного транспорта высказались более резко, заявив, что с введением новых налогов на использование топлива Брюссель «забивает гол в свои ворота».