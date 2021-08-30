Российские авиакомпании захотели стать «чище»

Российские авиакомпании, совершающие заграничные рейсы, готовятся к соблюдению новых требований международных авиационных властей и захотели стать «чище», чтобы избежать компенсационных выплат, пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, первым из российских авиакомпаний проблемой озаботился «Аэрофлот». Он собирается начать закупку «зеленого» авиатоплива у «Газпром нефти», обсуждаются детали соответствующего контракта.

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Речь идет о SAF — специальном низкоуглеродном авиационном топливе. Оно бывает двух видов: синтетическим, производимым из улавливаемого в атмосфере углерода, и биологическим, выпускаемым из биомассы (животного жира, растительных и обработанных масел, а также отходов некоторых производств).

В 2027 году в силу вступят новые правила Международной организации гражданской авиации (ICAO). Согласно им, общий объем выбросов авиакомпании не должен превышать уровень 2019 года. В противном случае перевозчики должны будут приобретать компенсационные квоты у одобренных ICAO проектов по поглощению углерода.

Собирать данные об уровне выбросов авиакомпаний и передавать их в ICAO обязаны национальные авиационные власти. Однако Минтранс пока не делает этого, пишет издание. По данным опрошенных экспертов, «зеленое» топливо может обойтись в 1,5-5 раз дороже обычного. В этой связи авиакомпаниям может быть выгоднее платить за квоты.

Тем не менее «Аэрофлот» пока изучает варианты закупки SAF, которое не производится в России. Такой же политики придерживаются и другие отечественные авиакомпании, в частности, S7 Airlines.