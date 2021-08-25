Нефтяной гигант переведет самолеты на «чистое» топливо

Крупнейшая испанская нефтегазовая компания Repsol впервые произвела 5,3 тысячи тонны авиационного биотоплива из промышленных отходов на заводе в Бильбао. Этого количества достаточно, чтобы компенсировать выбросы в атмосферу 300 тонн углекислого газа, и эквивалентно 40 рейсам из Мадрида до Бильбао (между городами около 400 километров), говорится на сайте компании.
Ранее Repsol запустила производство биотоплива на заводах в Пуэртольяно и Таррагоне, где в качестве сырья используется биомасса. Вскоре компания построит на нефтеперерабатывающем заводе в Картахене завод по производству биотоплива для самолетов и автомобилей. Он будет поставлять ежегодно 250 тысяч тонн «зеленого топлива», что сократит выбросы углекислого газа на 900 тысяч тонн — такое количество поглощают леса площадью 180 тысяч футбольных полей. Использование биотоплива особенно актуально для самолетов и грузовиков, которые сложнее превратить в электротранспорт, чем легковые автомобили.
К концу 2030 года Repsol планирует произвести более двух миллионов тонн экологически чистого топлива. Цель компании — возглавить энергетический переход и достичь нулевого уровня выбросов к 2050 году.
В середине августа источник Reuters сообщил о планах США поддержать производство экологически чистого авиационного топлива, чтобы добиться полного перехода авиакомпаний на возобновляемые источники энергии к 2050 году. Авиакомпании редко используют такое топливо из-за дороговизны — его стоимость выше обычного в несколько раз. В конце августа Белый дом проведет онлайн-конференцию с представителями отрасли.