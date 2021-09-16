Нефтяной гигант начнет отказываться от нефти

Одна из крупнейших нефтяных компаний Shell построит в Роттердаме (Нидерланды) завод по производству возобновляемого топлива, передает Bloomberg. Он должен начать работу в 2024 году.

После запуска завод нефтяного гиганта будет производить 820 тысяч тонн возобновляемого авиационного и дизельного топлива в год и станет одним из крупнейших в Европе. Таким образом, Shell выполняет цель по постепенному отказу от традиционных нефтеперерабатывающих заводов.

Предполагается, что выбросы углерода в процессе производства топлива будут улавливаться, а затем храниться в пустом газовом месторождении в районе Северного моря.

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Schell уже работает над несколькими проектами экологически безопасного реактивного топлива. В частности, энергетический гигант разрабатывает экологически чистое авиационное топливо для Rolls-Royce Holdings. Также Schell инвестировала в компанию LanzaJet, производящую топливо из переработанного спирта.

Нефтяной гигант стремится сократить производство традиционных видов топлива более чем наполовину к 2030 году и активно участвует в переходе на «зеленую» энергию. Среди прочего он пообещал установить в Великобритании 50 тысяч зарядных станций для электромобилей. Компания вынуждена это делать в связи с давлением инвесторов, которые требуют от нефтяных компаний более активных мер по борьбе с изменением климата.