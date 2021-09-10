Климатические обещания Великобритании назвали обманом

Министры правительства Великобритании проводили частные встречи с производителями «грязной» энергетики примерно в девять раз чаще, чем они встречались с представителями индустрии возобновляемых источников энергии, пишет The Guardian.

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Такая политика противоречит громким заявлениям властей о планах по борьбе с изменением климата. Оказалось, что министры британского Департамента бизнеса, энергетики и промышленной стратегии (Beis) провели 63 закрытых заседания с представителями компаний, работающими с ископаемыми видами топлива и биомассой с 22 июля 2019 года по 18 марта 2021 года. Вместе с тем, с производителями возобновляемой энергии чиновники провели всего семь встреч за тот же период. Такие данные получил интернет-ресурс DeSmog, проанализировав информацию из открытых источников.

Министры Beis также посетили сотни более крупных коллективных встреч c представителями промышленности. Сотрудники предприятий, использующих ископаемое топливо, присутствовали на 309 из них, а бизнесмены из сектора «чистой» энергетики — только на 60. Должностные лица проводили мероприятия, посвященные нефтегазовой энергетике, минимум 473 раза. Возобновляемую энергетику на высшем уровне за указанный период обсудили только 317 раз. Нефтяные гиганты Shell и BP встретились с британскими министрами 57 и 58 раз соответственно.

В то же время власти Великобритании представили одну из самых амбициозных программ по сокращению углеродных выбросов в атмосферу. Коннор Шварц из международной сети экологических организаций «Друзья Земли» считает, что анализ DeSmog показывает, что министры уделяют мало внимания энергетическому переходу, несмотря на свои обещания. «Мы приближаемся к переговорам по климату в Глазго, и правительство должно прекратить поддержку Соединенным Королевством разрушительного ископаемого топлива», — сказал он.

Результаты исследования также говорят о большом интересе властей к энергии из биомассы — ее получают путем сжигания древесины вместо ископаемого топлива. Экоактивисты осуждают такое производство, так как оно подразумевает вырубку лесов для поставки на электростанции. Существуют опасения и по поводу воздействия биомассы на дикую природу, биоразнообразие лесных массивов и уровень загрязнения воздуха.

Правительство Великобритании все еще не опубликовало подробного плана по достижению нулевых выбросов парниковых газов. Весной власти заявили, что сократить углеродные выбросы на 68 процентов к 2030 году, а еще через пять лет — на 78 процентов, чтобы к середине столетия добиться «чистого нуля». В октябре 2020 года премьер-министр Борис Джонсон представил экологическую программу, которую назвал «планом из 10 пунктов». Среди заявленных целей — прекратить продажу бензиновых и дизельных автомобилей и фургонов через и расширить морскую ветроэнергетику в четыре раза в течение 10 лет. Некоторые члены парламента, представители промышленности, «зеленые» активисты, а также правительственный Комитет по изменению климата выразили обеспокоенность тем, что политика правительства недостаточно эффективна для выполнения этих намерений.