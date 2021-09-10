Грязнейшие города России стали еще грязнее

В пяти из 12 российских городов с худшим качеством воздуха за 2020 год увеличился объем вредных выбросов от промышленных предприятий и коммунальных объектов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет Минприроды. При этом, согласно указу президента Владимира Путина и федеральному проекту «Чистый воздух», выбросы в этих городах к концу 2024-го должны сократиться не менее чем на 20 процентов.

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Речь идет о городах Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. В пяти из них — Магнитогорске, Нижнем Тагиле, Братске, Норильске и Новокузнецке — ситуация с загрязнением воздуха в 2020-м только ухудшилась.

Эксперт «Гринписа России» Василий Яблоков заявил изданию, что во время пандемии многие предприятия снижали объемы производства, но теперь возвращаются к прежним показателям, поэтому можно ожидать увеличения объемов выбросов по итогам 2021-го.

В Минприроды сообщили, что в ряде городов совокупный объем выбросов с 2017 года все же сократился. Это Магнитогорск, Нижний Тагил, Челябинск, Новокузнецк и Братск, уточнили в ведомстве. Проверить информацию практически невозможно, отмечает «Коммерсантъ». Все мероприятия программы «Чистый воздух» реализуются в плановом режиме, заверили чиновники.

Ранее сообщалось, что свыше 2,6 миллиарда рублей будет дополнительно направлено в российские регионы для финансирования мероприятий по снижению вредных выбросов в атмосферу. Распоряжение о распределении средств на борьбу с загрязнением воздуха в минувшем августе подписал председатель правительства Михаил Мишустин.