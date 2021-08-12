Жители Петербурга пожаловались на «рыжий» воздух

Природоохранная прокуратура Санкт-Петербурга выявила опасное загрязнение воздуха возле завода после жалоб жителей. Поводом для проверок послужили публикации петербуржцами в соцсетях снимков «рыжего дыма», сообщает пресс-служба ведомства.

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Правоохранительные органы выяснили, что яркоокрашенный дым исходит от плавильных мартеновских печей «Металлургического завода "Петросталь"». Экспертиза показала, что в выбросах над территорией предприятия превышена норма по предельному количеству загрязняющих веществ. Воздух содержал в 13,1 раза больше пыли, чем допустимо в рамках природоохранного законодательства, в 27,5 раза больше монооксида азота, в 1,1 раза — диоксида азота.

«Оборудование, предназначенное для очистки газов от загрязняющих веществ, не обеспечивает обезвреживание выбросов, эксплуатируется предприятием с нарушением установленных требований по охране атмосферного воздуха. В адрес генерального директора завода внесено представление об устранении нарушений», — сообщили в прокуратуре.

Для восстановления прав жителей на безопасную окружающую среду правоохранительные органы подали на предприятие иск в суд, чтобы обязать руководство провести мероприятия по модернизации очистных сооружений. Виновные в зафиксированном превышении по выбросам получат административное наказание, заверили в прокуратуре.

Диоксид азота считается одним из самых опасных антропогенных газов, который образуется при сжигании топлива автомобилями и на заводах. Вещество способно вызывать у людей проблемы с органами дыхания, аллергию и другие заболевания. Опаснее всего газ в жаркую погоду. Превышение концентрации диоксида азота в последние два года чаще всего фиксировали в промышленных центрах страны: Братске, Красноярске, Магнитогорске, Чите, а также в мегаполисах с серьезными транспортными потоками.