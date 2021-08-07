В российском городе выявили серьезное загрязнение воздуха

В красноярском воздухе выявили превышение нормативов по загрязняющим веществам. До города ранее дошел дым от лесных пожаров в Якутии, говорится на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Серьезное задымление было в 392 населенных пунктах, в том числе в Красноярске, Норильске и Зеленогорске. Содержание взвешенных частиц оказалось выше нормы от 1,8 до 3,6 раза. Превышение нормативов по содержанию углерода оксида, серы диоксида, азота диоксида не выявлено.

Ранее сообщалось, что в России увеличилось количество случаев высокого уровня загрязнения воздуха. За первое полугодие 2021 года население страны в четыре раза чаще страдало от опасного смога, чем за аналогичный период 2020-го. Токсичность окружающей среды побила 17-летний антирекорд.

Всего по стране за шесть месяцев 181 раз наблюдалось превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) опасных частиц в атмосфере.

Ранее сообщалось, что жителей села Ытык-Кюель Таттинского улуса в Якутии эвакуируют из-за лесного пожара. Позже стало известно, что появившийся смог накрыл ряд районов Казахстана.