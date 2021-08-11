Питерские коммунальщики решили уничтожить созданный жителями сквер

В Санкт-Петербурге коммунальщики решили уничтожить новый сквер, который в начале лета 2021 года создали местные жители. Сотрудники городского комитета по благоустройству вывезли с территории самодельную уличную мебель, так как посчитали ее установку незаконной, сообщает издание «Фонтанка».

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Площадку на 10-й линии Васильевского острова между домами 35 и 37 привели в порядок петербуржец Никита Комаров и москвичка Александра Соколова в рамках своего проекта «Привет, сосед!». В сквере появились урны, освещение, баскетбольное кольцо, мебель для отдыха. Ранее на общественном пространстве были лишь кучи мусора. На реализацию проекта авторы идеи потратили около 70 тысяч рублей личных денег. Неравнодушные жители перечислили еще десять тысяч рублей.

Утром 11 августа работники садово-паркового хозяйства вывезли с площадки деревянные столы, которые дети использовали для настольных игр, а взрослые, чтобы посидеть за компьютером. Коммунальные работники пытались забрать и собранные из палет скамейки, но жители отстояли их. Чиновники пояснили «Фонтанке», что благоустройство сквера провели в нарушение законодательства. Кроме того, некоторые жители пожаловались, что после ремонта сквер стал слишком шумным из-за своей популярности. Управляющая компания «Мир» в муниципальном округе «Васильевский» пытается договориться с представителями комитета по благоустройству, чтобы те приостановили демонтаж сооружений.

«Идея проекта была в том, чтобы вовлечь жителей в благоустройство территории, общение друг с другом. Сначала там смотрели все вместе футбол, потом играли с детьми, устраивали соревнования, проводили йогу. Это временное благоустройство, сейчас мы его просто не сможем согласовать. Если нам пойдут навстречу, то будет прецедент, который, возможно, позволит изменить законодательство под аналогичные площадки», — пояснила Соколова.

В России последние несколько лет благоустройство парков и скверов во всех регионах идет в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Население участвует в программе, выбирая общественное пространство, которое больше всего нуждается в ремонте, а также выступая в роли общественных наблюдателей за ходом работ. В 2020 году одним из лучших в плане благоустройства стал проект реконструкции сквера во Владивостоке.