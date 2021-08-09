Минстрой нашел способ сбавить бюрократию

В Министерстве строительства России нашли способ сбавить влияние бюрократического аспекта, который тормозит реализацию стратегически важных для страны инициатив. Ведомство подготовило проект постановления, которым устанавливается возможность подключения коммуникаций без оформленных на участок прав. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

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Минстрой определил, когда юридическим лицам целесообразно разрешать заключение договора о присоединении объектов к сетям связи (электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения) без документов на землю. В частности, чиновники предлагают относить к подобным ситуациям капитальное строительство в рамках нацпрограмм, комплексное развитие территорий, на которых многоквартирные дома в нормативном состоянии граничат с жильем в аварийном и подлежащем сносу состоянии.

Ведомство также выделяет категорию проектов, которым стоит ввести послабления, стройки или реконструкции, финансируемые из бюджетов всех уровней или за счет юридических лиц с долей государственной власти в уставном капитале более 50 процентов. Проект постановления вынесен на общественные обсуждения и независимую антикоррупционную экспертизу.

Ранее глава Росреестра Олег Скуфинский анонсировал ускорение сделок россиян с недвижимостью. К началу 2022 года на портале Госуслуг появятся все виды выписок, которые касаются регистрации прав и кадастрового учета на землю и жилье. Кроме того, к электронному сервису подключают банки, чтобы сократить сроки операций по одобрению ипотеки.

