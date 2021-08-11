Рогозин пообещал разобраться c выброшенным на свалку памятником Гагарину

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал ситуацию с памятником первому космонавту планеты Юрию Гагарину. На Сахалине монумент выбросили на свалку. Своим мнением глава корпорации поделился в Telegram-канале.

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По словам Рогозина, необходимо разобраться, почему монумент оказался выброшенным. «Роскосмос сегодня же обратится к сахалинским властям за разъяснениями и требованием восстановить памятник», — написал глава корпорации.

Инцидент прокомментировал и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Он посчитал произошедшее проявлением «неуважительного отношения к истории нашей страны». По данным Telegram-канала Amur Mash, объект восстановят до 1 сентября 2021 года и разместят в центре Невельска.

Выброшенный памятник ранее нашел местный житель. Скульптура лежала в грязи и песке на берегу реки Ловецкая. Произошедшее вызвало недоумение у пользователей сети. Местные власти заявили, что фигуру демонтировали из-за аварийного состояния, однако они не знают, как она оказалась на побережье.