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Россияне назвали самые смешные памятники

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Фото: Public Domain / Wikimedia

Самым забавным в России граждане считают «лысый памятник» Петру I, расположенный в Санкт-Петербурге. Об этом свидетельствуют результаты соответствующего опроса, проведенного сервисом бронирования жилья Tvil.ru (материалы исследования есть в распоряжении редакции «Ленты.ру»).

По данным сервиса, «лысого» Петра I (выполненного скульптором Михаилом Шемякиным) смешным назвали более 18 процентов россиян. На втором месте — скульптурная композиция с клизмой и ангелочками в Железноводске (16 процентов голосов). «Бронзу» получила скульптура «Влюбленные собачки» (14 процентов голосов), ее можно увидеть в Краснодаре.

В десятку самых смешных и порой нелепых памятников России также вошли: монумент застигнутому любовнику (Томск), «Пермяк соленые уши» (Пермь), «Шоколадная фея» (Покров), скульптурная композиция «Конь с яйцами» (Воронеж), памятники комару (Ноябрьск), Йошкину коту (Йошкар-Ола) и батарее центрального отопления (Самара).

Ранее, в апреле, памятник первому космонавту в мире Юрию Гагарину открыли в штаб-квартире компании Telnet в Тунисе. Бронзовый бюст был передан в дар международным благотворительным общественным фондом «Диалог культур — единый мир» при содействии российского посольства в стране. Его автором стал скульптор Алексей Леонов.

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