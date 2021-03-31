Памятник Грете Тунберг в британском университете привел студентов в ярость

Памятник шведской экоактивистке Грете Тунберг, который был установлен на территории университета Уинчестера в Великобритании, привел студентов учебного заведения в ярость. Об этом сообщает «Би-би-си».

По мнению студенческого союза, потраченные на скульптуру 24 тысячи фунтов можно было «потратить лучше». Председатель объединения Меган Болл (Megan Ball) подчеркнула, что из-за продолжающейся пандемии коронавируса многие студенты не могут посещать занятия, вынуждены учиться онлайн и нуждаются в поддержке. «Мы призываем университет выделить ту сумму, которая была потрачена на статую, на оказание дополнительной помощи студентам», — заявила она.

Однако в администрации учебного заведения заверили, что деньги из фонда поддержки студентов и сотрудников на установку памятника израсходованы не были. По словам профессора Джой Картер (Joy Carter), университет потратил на поддержку студентов за последний год 5,2 миллиона фунтов стерлингов. Она также выразила надежду, что статуя поможет «вдохновить сообщество» вуза.

В прошлом году статуей Греты Тунберг предложили заменить памятник шведскому королю Карлу XII в городе Умео. По мнению бывшего мэра города Яна Бьёринге (Jan Björinge), монумент в честь монарха представляет собой «символ злодеяний и устаревших ценностей».