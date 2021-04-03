Памятник Гагарину открыли в Тунисе

Памятник первому космонавту в мире Юрию Гагарину открыли в штаб-квартире компании Telnet в Тунисе. Об этом сообщили в пресс-службе посольства России в Тунисе, передает РИА Новости.

Бронзовый бюст был передан в дар международным благотворительным общественным фондом «Диалог культур – единый мир» при содействии российского посольства в стране. Его автором стал скульптор Алексей Леонов.

Как отмечает ТАСС, тунисская Telnet запустила первый космический спутник, полностью разработанный и произведенный в стране, при помощи российской ракеты-носителя. Посол России в Тунисе Сергей Николаев отметил, что достигнутые в рамках сотрудничества стран результаты могут стать основой для расширения партнерства в аэрокосмической отрасли с арабскими и африканскими государствами. «Открытый сегодня бюст Юрия Гагарина станет символом набирающего обороты двустороннего взаимодействия», — добавил он.

Юрий Гагарин стал первым человеком в космосе. 12 апреля 1961 года ракета-носитель с ним на борту была запущена с космодрома «Байконур». После 108 минут полета по орбите Земли Гагарин успешно приземлился в Саратовской области.