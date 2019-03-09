Рогозин перед могилой Гагарина озаботился положением надписи «Роскосмос»

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Делегация «Роскосмоса» во главе с генеральным директором госкорпорации Дмитрием Рогозиным возложила цветы к мемориалу Юрия Гагарина у Кремлевской стены, сообщает пресс-служба компании. 9 марта первому космонавту Земли могло бы исполниться 85 лет.

На сайте корпорации опубликован фоторепортаж с мероприятия. На снимках запечатлено, как Рогозин, идущий впереди делегации, первым подходит к мемориалу и поправляет на траурном венке ленту, на которой написано «От корпорации ГК "Роскосмос"». Топ-менеджер расправил ту часть, на которой выведено «ГК "Роскосмос"», расположив таким образом, чтобы ее могли запечатлеть фотографы. После этого он поклонился и отошел в сторону, затем к мемориалу возложили цветы другие члены делегации.

8 марта Рогозин, отвечая на критику пользователей Twitter, заявил, что российская космическая отрасль серьезно отстает от американской в плане финансирования. «Это для нас большая проблема с точки зрения поддержки перспективных проектов. Но это вопрос не к "Роскосмосу"», — указал топ-менеджер.

В феврале глава «Роскосмоса» анонсировал строительство в Москве здания Национального космического центра — небоскреба в виде ракеты сверхтяжелого класса. За месяц до этого премьер-министр России Дмитрий Медведев раскритиковал руководство госкорпорации за «прожектерство» и потребовал от компании лучшей работы. На ближайшие три года, по словам главы правительства, бюджет «Роскосмоса» составит более 515 миллиардов рублей.

Юрий Гагарин, первый в истории Земли космонавт, родился 9 марта 1934 года. Его полет на корабле «Восток-1» 12 апреля 1961-го вызвал огромный интерес во всем мире и сделал самого Гагарина знаменитостью первой величины. В его честь названы города, улицы и проспекты, в различных странах установлены памятники космонавту. Военный погиб в марте 1968-го в авиакатастрофе, урна с его прахом захоронена в Кремлевской стене — мемориальном кладбище на Красной площади в Москве.

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