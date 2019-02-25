«Роскосмос» не включил полет Гагарина в список космических запусков

В списке запусков на сайте госкорпорации «Роскосмос» не оказалось полета Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года. На это обратила внимание радиостанция «Говорит Москва».

На странице указывается, что в списке перечислены все даты запусков космических аппаратов с 1960 по 2019 год. В разделе, посвященном промежутку с 1960 по 1969 год, первым пуском значится отправка космического аппарата ДС-2 («Космос-1») 16 марта 1962 года.

Первый выход космического аппарата «Восток-1» с Юрием Гагариным на борту на околоземную орбиту, который состоялся 12 апреля 1961 года, на сайте госкорпорации не значится. В «Роскосмосе» уточнили, что сайт все еще дополняется, хотя был запущен 25 ноября 2018-го: «Разумеется, история запусков до марта 1963 года также будет дополнена, и, конечно, в нее будут включены запуск первого спутника и первый полет Юрия Гагарина» .

Ранее в феврале глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин анонсировал строительство небоскреба в виде ракеты сверхтяжелого класса на территории Национального космического центра. Также он предложил переименовать космический корабль «Федерация», так как сейчас он «как девочка называется».

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