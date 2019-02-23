Наука и техника
 
Последние новости
Минобороны отреагировало на обвинения Стокгольма в провокационном маневре Су-27
Медведева ответила на обвинения в «пропихивании в сборную»
Кличко случайно похвастался смертностью в больницах Киева
МИД ответил на решение Казахстана избавиться от русского языка на деньгах
Стокгольм назвал перехват шведского самолета российским Су-27 провокацией
Стюардесса упала с шестого этажа и с трудом восстановила изуродованное лицо
Отражение выдало отфотошопленный живот сестры Кардашьян
Россиянам запретят держать дома пауков
Доренко осмеял Соловьева и назвал его «забавным говнюшонком»
Новости партнеров

Небоскреб Рогозина в виде ракеты сравнили с фаллосом

Перейти в «Мою Ленту»

Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин анонсировал строительство небоскреба в виде ракеты сверхтяжелого класса. Строительство будет производится на территории Национального космического центра, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Уже началась эскизная проработка самого здания Национального космического центра, наши архитекторы предлагают сделать одно высокое здание, которое будет местом размещения инженерно-конструкторских бюро. Оно должно восприниматься как символ "Роскосмоса" и будет построено в районе улицы Мясищева», — сказал Рогозин на презентации Национального космического центра.

В сети высмеяли предложение главы «Роскосмоса» и сразу же сравнили идею со строительством гигантского фаллоса.

В то же время Рогозин высказался об идее переименования космического корабля «Федерация», так как сейчас он «как девочка называется»: «Корабль раньше назывался «Федерация», теперь будет называться более мужским названием, все-таки корабль должен не как девочка называться, мужским именем».

В январе 2019 года премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал «Роскосмос» прекратить заниматься «прожекторством» в вопросах космоса, а также меньше говорить и больше делать. Он также сообщил, что запланированный объем бюджетного финансирования «Роскосмоса» на ближайшие три года превышает 515 миллиардов рублей.

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Первый запущенный в 2019 году «Союз» столкнулся с нештатной ситуацией
Российская метеогруппировка «умерла»
«Роскосмос» сократит «русский "Хаббл"»
«Роскосмос» отказался признавать превосходство двигателя Маска
Медведев призвал «Роскосмос» меньше говорить и больше делать
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0321 февраля

Дели на десять

На что способен Samsung за 125 тысяч рублей с дырой в экране: Galaxy S10+
20:5922 февраля

Подтверждено главное свойство Вселенной

19:38 5 февраля

Решена загадка африканской пустыни

19:4422 февраля

Раскрыта тайна вымирания динозавров

Наука и техника00:0715 февраля

Откатал свое

Он был лучшим исследователем Марса, но погиб в песчаной буре. История Opportunity
18:2222 февраля

Загадка «ведьминых кругов» решена окончательно

12:38 3 февраля

В Египте нашли гробницу с полусотней мумий

17:0322 февраля

Создан несуществующий на Земле генетический код

Наука и техника00:0112 ноября 2018

«России требовалось продержаться полгода»

Эту войну с немцами тоже называли Отечественной, но потом о ней забыли
09:1026 января

В США рассказали о российском «смертельном щите» из С-400

13:1522 февраля

В России признали бесполезность «Цирконов» против США

14:5522 февраля

Российская «Автобаза» приземлила американский «Жнец»

Россия
«Срабатывают мины, заложенные когда-то»
Почему пятилетние россияне боятся войны, а подростки ненавидят всех вокруг
«Пациента вылечим, а деньги придется забирать через подлог»
Российский врач о манипуляциях со статистикой, обманах и завышении показателей
«Для людей важно, что реально сделано»
Путин рассказал россиянам, как будет жить страна
«Преподаватель ожидает секса с молоденькой, а не суда»
Россиянка решила избавить студенток от домогательств и унижений в университетах
«Везде гадят и уезжают»
Зачем китайцы скупают земли в Сибири и чем они раздражают россиян
Минобороны отреагировало на обвинения Стокгольма в провокационном маневре Су-27
Российский школьник принес на урок гранату и напугал учителей
Все материалы
Мир
Конец халифата
Жители последнего клочка «Исламского государства» едят землю и готовятся к поражению
«Под ударом будет Вашингтон»
 
Стокгольм назвал перехват шведского самолета российским Су-27 провокацией
В столкновениях на границе Венесуэлы начали гибнуть люди
«В мусорном ведре лежала отрезанная голова»
Террористы бросили в Сирии своих жен и детей. Теперь они едут домой в Россию
«Угроза не исчезла»
 
Китайцам запретили расспрашивать женщин о семье и детях на работе
Все материалы
Бывший СССР
Цена Союза
Белоруссия 20 лет объединяется с Россией. На это потрачены миллиарды, но результата нет
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель КНР Си ЦзиньпинБольшой восточный брат
Китай помогает Белоруссии строить ракеты в обмен на ресурсы. У Лукашенко новый союзник
Русские сети
Литовская контрразведка разоблачила агентов Москвы. Они следили за судьями и прокурорами
Кличко случайно похвастался смертностью в больницах Киева
МИД ответил на решение Казахстана избавиться от русского языка на деньгах
Из президента Молдавии захотели «сделать Кеннеди»
В кортеж Додона снова врезались
Все материалы
Экономика
Приуныли
Депрессия убивает мировую экономику. Ее не победить
Новая услуга ЖКХ обойдется в миллиарды рублей
Беглов нашел бренд Петербурга во «ВКонтакте»
Пенсии россиян предложили еще повысить
Болезни роста
Почему в России и Америке дети из бедных семей не могут разбогатеть и стать успешными
Казахстан избавится от русского языка на своих деньгах
Ведомство «неизвестного таджика» поймали на растрате
Все материалы
Силовые структуры
Хлопковая лихорадка
В СССР они делали миллиарды на белом золоте. За это их пытали и сажали в тюрьмы
«Полковник Квачков к бою готов!»
Он первым в России сел за вооруженный мятеж. А теперь выходит на волю: интервью Квачкова
«Поздравляем, у вас три судимости»
Ошибка МВД превратила законопослушного россиянина в преступника. Это сломало ему жизнь
Безбилетник ранил двоих контролеров в столичном метро
Оставившую сына в лесу мать посадили в СИЗО
ФСБ оцепила квартал для задержания полковника МВД
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Все материалы
Наука и техника
Как быстро российские ракеты долетят до США
«Посейдон» и «Циркон»: Путин рассказал о супероружии России, но пообещал не нападать первым
Дели на десять
На что способен Samsung за 125 тысяч рублей с дырой в экране: Galaxy S10+
Откатал свое
Он был лучшим исследователем Марса, но погиб в песчаной буре. История Opportunity
Подтверждено главное свойство Вселенной
Раскрыта тайна вымирания динозавров
Загадка «ведьминых кругов» решена окончательно
Создан несуществующий на Земле генетический код
Все материалы
Спорт
«Ставь цель и достигай ее»
Он едва не сгорел в болиде, но выжил и стал чемпионом. Знаменитому гонщику Ники Лауде — 70
Названа причина ухода Роналду из «Реала»
Медведева ответила на обвинения в «пропихивании в сборную»
Туктамышеву разозлили вопросы о борьбе за место в сборной России
В России пройдет еще один турнир UFC
Медведева выиграла первый турнир при новом тренере
Скрытая угроза
Эта девочка стала чемпионкой США в 13 лет. Ее называют новой Загитовой
Все материалы
Культура
Все дороги ведут к «Роме»
Кто получит «Оскар» и кто заслуживает его на самом деле
«80 процентов населения Земли — идиоты»
Андрей Макаревич о хождении во власть, спасении народа и говне
Мадс Миккельсен«Напоминаю о разнице между выживанием и жизнью»
Обморожение, медведица и принятие смерти: Мадс Миккельсен о «Затерянных во льдах»
Потомок Малевича отреагировал на слова Порошенко об «украинском авангардисте»
Кандидатки на «Евровидение» от Украины не стали признавать Крым украинским
Дима Билан погрозился помочиться в сумку Сергея Шнурова
Создателям «Игры престолов» пообещали «Оскар» с лицом Джона Сноу
Все материалы
Интернет и СМИ
Планета отчаяния
Лучшие фотографы заставляют усомниться, есть ли в этом мире добро
«Обречены вечно стоять в очереди в гигантскую кассу»
Демоны панелек из фантастической России в работах цифрового художника
«Там актеры и спецэффекты. Они ненастоящие»
Порно предложили смотреть в школах. Это поможет детям лучше понять секс
Отец-одиночка приготовил дочери отвратительный торт и прослыл лучшим
Доренко осмеял Соловьева и назвал его «забавным говнюшонком»
Статья британской журналистки о Москве вызвала вопросы у российских властей
Названы все фигуранты дела онлайн-казино Azino 777
Все материалы
Ценности
Концентрат безумия
Пиноккио, лохмотья и протест. Как прошла неделя моды в Лондоне
Восточная война
Музей невинности, озера и калорийная еда: что искать в главных городах Турции
Мужская доля
Подарки для защитников всего хорошего от всего плохого
Отражение выдало отфотошопленный живот сестры Кардашьян
Внешний вид Барака Обамы взволновал американцев
Российские женщины стали главными героинями съемки Chanel
Модели запретили открывать показ из-за лишнего веса
Все материалы
Путешествия
Моряки пустыни
Соль, песок и воспоминания о рыбе. Чем живут люди, у которых пропало целое море
«Здесь дорого все и крайне тяжко»
Лобстеры, джаз и чаевые. Как россиянке выжить в Нью-Йорке
«Дети и монахи любят бросать в приезжих булыжники»
Он проехал через весь Тибет и встретил живого Будду
Уборщик отеля изнасиловал российскую журналистку и избежал наказания
Стюардесса упала с шестого этажа и с трудом восстановила изуродованное лицо
Названо число погибших в авиакатастрофах за 2018 год
«Не мочитесь по углам!»
Сыр, поезда и вода по колено. Чем Переславль-Залесский влечет москвичей
Все материалы
Из жизни
«Они убийцы, но в остальном — довольно хорошие люди»
В этой тюрьме нет решеток и надзирателей. Но арестанты мечтают остаться там навсегда
«Доживу до 180 лет, если выживу»
Миллионер утверждает, что нашел способ стать сверхчеловеком. Врачей это раздражает
Спасение тонущего ребенка из бурлящей реки попало на видео
Загадочное существо с человеческими зубами обнаружили среди поля в Аргентине
Редкую морскую свинью нашли на рынке и спасли
Игривый слон раскидал сплавлявшихся по реке туристов
Азербайджанская модель продала девственность ради матери
Все материалы
Море с мехом
Едем в Эстонию на Мазде CX-5
Берегись автомобиля
Волги в Монако через 55 лет завоевали призовые места — как это было
Пикап, который смог
В России представлен обновленный Mitsubishi L200 — что это за машина и сколько она стоит?
Все машины Формулы-1 2019 года
Первые живые кадры с болидами Ф1 для сезона 2019 года
Раскрыта внешность кросс-купе Renault Arkana
Volvo XC90 обновился и стал шестиместным
Появились подробности о возвращении Opel в Россию
Все материалы
Дом
Только для своих
Что творится в самом известном гей-квартале Испании
«У меня глаз начал дергаться, спать не могла»
Пара из Подмосковья накопила на «сталинку» и столкнулась с ее неприятным прошлым
Пора сдаваться
В Москве начался бум аренды квартир. Что теперь будет с ценами?
Ипотечные каникулы задумали ввести с весны 2019 года
Илон Маск взял ипотеку на 61 миллион долларов
Выведена формула идеальной квартиры
Кончилась путевка
Россияне смогут остаться в Ялте навсегда. За небольшие деньги
Все материалы