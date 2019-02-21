Первый запущенный в 2019 году «Союз» столкнулся с нештатной ситуацией

При запуске египетского спутника Egyptsat-A с помощью ракеты-носителя «Союз», вероятно, произошла нештатная ситуация. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на два источника в ракетно-космической отрасли.

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По словам собеседника агентства, неполадки могли произойти во время работы третьей ступени ракеты-носителя. Он пояснил, что разгонный блок «Фрегат» прошел по низшей точке орбиты. Это говорит о возможной нештатной ситуации, однако не исключается ошибка в полученных данных.

Позднее в Роскосмосе заявили агентству «Интерфакс», что спутник связи Egyptsat-A вышел на целевую орбиту, с него поступают телеметрические данные. Разгонный блок сумел парировать отклонение орбиты на несколько десятков километров.

Запуск изготовленного Россией по заказу Египта спутника стал первым стартом в 2019 году. Он должен был состояться 27 декабря 2018 года, затем был перенесен на 7 февраля из-за испытаний Egyptsat-A в РКК «Энергия».

В октябре 2018 года Рунет заполонили шутки, посвященные неудачному запуску корабля «Союз» с Байконура. Пользователи опубликовали десятки мемов и острот на эту тему. Среди них встречался и мем «прости нас, Юра».

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