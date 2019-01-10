Рогозин назвал мемы про «Роскосмос» юродивыми воплями

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал юродивыми воплями мем «прости нас, Юра», которым в сети часто троллят госкорпорацию. Интервью с руководителем организации опубликовал РБК.

Рогозин назвал реакцию пользователей сети на неудачи «Роскосмоса» одним из источников информационной атаки на структуру. По его мнению, общество гипертрофированно воспринимает промахи организации. Среди эмоциональных проявлений он назвал фразы «по типу "шеф, все пропало!", а иногда и юродивые вопли "прости нас, Юра"».

Подобные промахи бывают и у зарубежных коллег, однако «там никто не впадает в истерику», считает руководитель госкорпорации.

Источником информационной атаки, нацеленной на подрыв авторитета космической отрасли, Рогозин назвал конкурентов и непрофессиональных сотрудников СМИ.

Мем «прости нас, Юра» широко распространен среди пользователей сети. С его помощью россияне извиняются перед первым космонавтом Юрием Гагариным за не оправданные потомками надежды на покорение космоса. Юзеры часто используют его для шуток над деятельностью «Роскосмоса».

В октябре 2018 года рунет заполонили шутки, посвященные неудачному запуску корабля «Союз» с Байконура. Пользователи опубликовали десятки мемов и острот на эту тему. Среди них встречался и мем «прости нас, Юра».

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