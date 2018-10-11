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«Роскосмос» отчитался об успешном запуске после аварии и подчистил концы

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Представители «Роскосмоса» опубликовали видео с успешным запуском ракеты «Союз» вскоре после того, как на космодроме Байконур произошла авария. Ролик был доступен на странице корпорации в Twitter, однако вскоре пост удалили из соцсети.

В посте «Роскосмоса» сообщалось, что на 287 секунде после запуска вторая ступень ракеты-носителя штатно отделилась. На видео же была показана 3D-графика того, как это должно происходить в космосе.

11 октября стало известно, что на Байконуре произошло нештатное отключение двигателей носителя на 119-й секунде во время старта ракеты «Союз». Экипаж ракеты аварийно приземлился в Казахстане. На борту находились российский космонавт Алексей Овчинин и астронавт НАСА Талер Хейг.

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