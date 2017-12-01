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Рогозин удалил все твиты о провальном пуске с Восточного

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Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин

Вице-премьер Дмитрий Рогозин, курирующий в правительстве оборонную и космическую отрасли, удалил из своего аккаунта в Twitter все записи, посвященные пуску ракеты «Союз-2.1б» с космодрома Восточный, который оказался аварийным. На это обратили внимание пользователи соцсети.

На момент написания материала последний твит Рогозина датируется 24 ноября, он посвящен переговорам чиновника с вице-президентом Венесуэлы.

Рогозин лично наблюдал за пуском вместе с главой «Роскосмоса» Игорем Комаровым. Руководство госкорпорации, как сообщалось 30 ноября, арендовало для перелета из Москвы в Благовещенск бизнес-джет с напитками и питанием элитной категории, что обошлось компании в девять миллионов рублей.

Ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и полезной нагрузкой (19 спутников, в том числе 17 иностранных) стартовала 28 ноября с Восточного в 08:41 по московскому времени, но из-за неполадок с разгонным блоком головная часть носителя была утеряна. Второй пуск с главного космодрома страны директор филиала госкорпорации «Роскосмос» на Восточном Константин Чмаров назвал летными испытаниями.

Главная нагрузка, трехтонный спутник «Метеор-М», был застрахован на общую сумму 2,6 миллиарда рублей, сгорел в атмосфере, а его обломки утонули в Атлантическом океане. Стоимость пуска «Союз-2.1б» с Восточного оценивается в три миллиарда рублей. После аварии «Роскосмос» сократил число запланированных стартов с нового космодрома в ближайшие несколько лет.

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