В сети вычислили виновника аварии «Союза»

Пользователи сети посмеялись над неудачным запуском с Байконура пилотируемого корабля «Союз». Спустя считанные минуты после аварии в соцсетях появились десятки шуток и мемов, посвященных нештатной ситуации.
Некоторые юмористы отметили, что причиной аварии мог стать священник, который некачественно освятил корабль перед запуском.
Другие комментаторы решили посмеяться над космонавтом Алексеем Овчининым и астронавтом НАСА Талером Хейгом, которые находились на борту корабля в момент аварии и экстренно приземлились в Казахстане.
Шутники вспомнили и историю о дырках от дрели, которые обнаружили в обшивке «Союза» в начале сентября.
Операторам «Роскосмоса» также досталось от юмористов.
Авария произошла на Байконуре во время запуска пилотируемого корабля «Союз». На 119-ой секунде произошло нештатное отключение двигателей носителя. Источники в ракетно-космической отрасли отметили, что причиной аварии могли стать плохие крепления центрального блока ускорителя.