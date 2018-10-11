В сети вычислили виновника аварии «Союза»

Пользователи сети посмеялись над неудачным запуском с Байконура пилотируемого корабля «Союз». Спустя считанные минуты после аварии в соцсетях появились десятки шуток и мемов, посвященных нештатной ситуации.

Некоторые юмористы отметили, что причиной аварии мог стать священник, который некачественно освятил корабль перед запуском.

Другие комментаторы решили посмеяться над космонавтом Алексеем Овчининым и астронавтом НАСА Талером Хейгом, которые находились на борту корабля в момент аварии и экстренно приземлились в Казахстане.

— Папин бродяга Мамин симпотяга (@onWoody) 11 октября 2018, 09:25

Шутники вспомнили и историю о дырках от дрели, которые обнаружили в обшивке «Союза» в начале сентября.

Операторам «Роскосмоса» также досталось от юмористов.

Авария произошла на Байконуре во время запуска пилотируемого корабля «Союз». На 119-ой секунде произошло нештатное отключение двигателей носителя. Источники в ракетно-космической отрасли отметили, что причиной аварии могли стать плохие крепления центрального блока ускорителя.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!