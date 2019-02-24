Космонавт отреагировал на идею Рогозина дать кораблю имя «не как у девочки»

Российский летчик-космонавт Михаил Корниенко не увидел ничего зазорного в том, что космический корабль «Федерация», как отметил гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, «как девочка называется». Об этом он заявил в ходе беседы с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, в таком названии корабля заложено наименование государства, Российской Федерации. «Это страна. (...) Это совсем не девочка. Мое личное мнение: я тут не вижу каких-то проблем», — объяснил Корниенко.

Он также добавил, что среди его коллег нет никаких гендерных предубеждений. «Женщина на корабле — это только у моряков к несчастью. Мы с тетками сколько раз летали — никаких проблем!» — подытожил собеседник радиостанции.

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23 февраля стало известно о том, что Рогозин высказался об идее переименования космического корабля «Федерация». «Корабль раньше назывался "Федерация", теперь будет называться более мужским названием, все-таки корабль должен не как девочка называться, мужским именем», — объяснил глава корпорации.

Он также анонсировал строительство небоскреба в виде ракеты сверхтяжелого класса, которое будет производится на территории Национального космического центра. В сети предложение гендиректора «Роскосмоса» высмеяли и сразу же сравнили его идею со строительством гигантского фаллоса.

Пилотируемый корабль «Федерация», который придет на смену «Союзу» и «Прогрессу», разрабатывают в Ракетно-космической корпорации «Энергия» с 2009 года. В его задачи будет входить доставка космонавтов и грузов на околоземную орбиту и к Луне.

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