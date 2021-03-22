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Глава Минздрава Туниса привился «Спутником V»

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Фото: ZOUBEIR SOUISSI / Reuters

Глава Минздрава Туниса Фаузи Мехди привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщается в пресс-релизе министерства, передает РИА Новости.

Как рассказали в ведомстве, министр получил первый укол вакцины в пригороде столицы Туниса Арьяне. По словам Мехди, с начала общенациональной кампании по вакцинации в стране, которая стартовала 13 марта, от коронавируса привились более 12 тысяч человек.

Минздрав Туниса зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» в январе. Регистрация препарата была выдана на основе оценки результатов клинических испытаний вакцины и осуществлена в рамках ускоренной процедуры.

Препарат «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной на основе аденовируса человека. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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