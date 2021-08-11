Жители Сахалина нашли на свалке памятник Гагарину

На Сахалине памятник первому космонавту планеты Юрию Гагарину выбросили на свалку. Монумент нашел местный житель в грязи и песке на берегу реки Ловецкая в Невельском районе, соообщает портал skr.su.

Материалы по теме Больная фантазия. Прозрачная церковь, бриллианты и летящий ангел: как выглядят самые необычные здания мира Это как понимать? Не только Аленка: самые странные и необычные памятники со всей России

Фотографии брошенного на побережье памятника появились в соцсетях и вызвали волну негодования сахалинцев. Люди недоумевали, кто и зачем так обошелся с монументом легендарному летчику-космонавту. «Не осталось для людей ничего святого: ни Родины, ни флага, ни героев», — комментировали снимки жители Невельска.

В администрации района пояснили, что памятник демонтировали и выбросили из-за того, что он был в аварийном состоянии, а почему монумент оказался у реки, властям неизвестно.

«Этот памятник уже давно списан и ремонту не подлежал. Мы в прошлом году открыли сквер имени Гагарина с новой композицией, посвященной космонавту. Старый был демонтирован, почему он валяется на берегу моря — я разберусь. Это, конечно, нехорошо», — ответил мэр Невельского района Алексей Шабельник журналистам.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу назвал Юрия Гагарина одним из главных символов страны, на которые никому нельзя посягать. С таким заявлением чиновник выступил перед молодежью на форуме «Территория смыслов».