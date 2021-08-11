Министр обороны России Сергей Шойгу перечислил символы России на всероссийском молодежном форуме «Территория смыслов», сообщает РИА Новости.

«У каждой страны должны быть свои символы <…> У нас это [Юрий] Гагарин и [Валентина] Терешкова, [Федор] Шаляпин, [Роберт] Рождественский, и [Андрей] Вознесенский <…> Но вы все видите, что их постепенно пытаются вымыть <...> уже и Терешкова не та, и Гагарин плох, и много чего», — отметил он.

Глава ведомства добавил, что никому нельзя позволять посягать на символы России. «Мы не должны позволять делать это <...> Будь то сосед по лестничной площадке или какая-нибудь «вражина» из-за рубежа», — сказал Шойгу.

Ранее министр обороны призвал сделать армию в стране профессиональной. «Будущая армия... У нас есть специальности, это специальности сержантов, солдат, которые готовятся полтора года, два года. И тогда говорят: ну а что же вы, возьмите и увеличьте срок службы — на два года, как это было раньше. Но и два года уже мало. Армия должна быть профессиональной, но при этом очень и очень сильной духом», — отметил министр, добавив, что должна быть любовь к Родине и к военной профессии.