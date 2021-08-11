Шойгу призвал сделать амию в России профессиональной

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу призвал сделать амию в стране профессиональной. Он заявил об этом на молодежном форуме «Территория смыслов», его цитирует РИА Новости.

«Будущая армия... У нас есть специальности, это специальности сержантов, солдат, которые готовятся полтора года, два года. И тогда говорят: ну а что же вы, возьмите и увеличьте срок службы — на два года, как это было раньше. Но и два года уже мало. Армия должна быть профессиональной, но при этом очень и очень сильной духом», — отметил министр, добавив, что должна быть любовь к Родине и к военной профессии.

Шойгу привел в пример высшее училище в Новосибирске, в котором готовят разведку. «Там и войсковая, и глубинная разведка — очень достойные ребята. И сегодня я могу сказать, что к нам поступить не так просто»», — пояснил он.

Ранее Шойгу заявил, что боевики запрещенного в России террористического движения «Талибан» контролируют границы Афганистана с Узбекистаном и Таджикистаном, однако обещали не переходить границу и не атаковать соседние государства.

В апреле 2019 года президент России Владимир Путин в ходе встречи с сотрудниками НПО «Энергомаш» заявил, что практика призыва в армию постепенно уходит в прошлое, «правда, для этого нужно время и соответствующее финансирование».