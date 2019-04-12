Путин заявил об уходе в прошлое службы по призыву

Практика призыва в армию постепенно уходит в прошлое, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с сотрудниками НПО «Энергомаш» в пятницу, 12 апреля. Об этом сообщает РИА Новости.

«Призыв постепенно уходит в прошлое. Правда, для этого нужно время и соответствующее финансирование», — сказал глава государства.

По его словам, в связи с усложнением военной техники и стоящих перед войсками задач профессиональная армия более востребована. При этом он заметил, что у военнослужащих всегда остаются задачи, не требующие глубокой квалификации.

18 марта Владимир Путин подписал поправки к закону о воинской обязанности, дающие совершеннолетним право на дополнительную отсрочку от призыва.

6 марта начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Евгений Бурдинский заявил о нецелесообразности отказа от призыва на срочную службу, несмотря на увеличение числа контрактников.

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