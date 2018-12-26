Россия
 
Последние новости
На Украине отказались продлевать военное положение
Украина объявила охоту на активы «Газпрома»
Выявлена неожиданная опасность шампуня и зубной пасты
Медведева призналась в зависти коллегам и поведала о «подставах»
Назван любимый актер россиян
Бывший муж месяцами притворялся убитой женой в сети
Захотевший на место Порошенко комик поведал о предсмертном звонке Задорнова
Москву застроят дорогами и метро 
Россия обвинила Израиль в угрозе пассажирским самолетам
Новости партнеров

Путин пообещал армии новое оружие

Перейти в «Мою Ленту»

Власти примут дополнительные меры по оснащению армии и флота перспективными видами оружия, в том числе гиперзвуковым, заявил президент России Владимир Путин. Его слова приводит ТАСС в среду, 26 декабря.

Глава государства высоко оценил запуск гиперзвуковой системы «Авангард», который был произведен по его указу из Оренбуржья.

«Это событие даже не чисто национального значения, оно выходит за рамки чисто национальных интересов», — сказал он на встрече с членами правительства.

Он уточнил, что комплекс поступит на вооружение в ВС России уже в 2019 году.

18 декабря на заседании коллегии Минобороны российский лидер заявил, что разработанное в РФ новейшее оружие обеспечило безопасность страны на десятилетия вперед. По его мнению, это повлияет на настроения милитаристов. Тогда же Путин заявил, что ответственные структуры продолжат укреплять боевой потенциал стратегических ядерных сил.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«Авангард» испытали по приказу Путина
Россия начала испытания оружия «Судного дня»
Путин раскрыл основную силу супероружия России
Другие материалы рубрики
Россия00:05Сегодня

«Она просто открывала рот и шипела от боли»

Студенты-медики попали в российскую больницу. К такому их жизнь не готовила
01:23Сегодня

Россиян поучили пить без последствий

14:46Сегодня

Путин поблагодарил Медведева

14:46Сегодня

Вице-мэр Екатеринбурга выгнал журналистов на мороз

Россия00:0125 декабря

«Зубов уже не осталось, да и зачем они нужны»

Как поесть на 11 рублей и не умереть? Россияне раскрывают рецепты выживания
14:38Сегодня

Заявившая о ненужности молодежи чиновница уволилась

14:43Сегодня

Медведев захотел поработать в праздники

21:4425 декабря

Путин разрешил бесплатно рыбачить

Россия00:0121 декабря

«Страна богатая, но совесть-то надо иметь»

Доедающий *** без соли дедушка из Бийска о КГБ, Ельцине и жизни в России
13:09Сегодня

Кремль ответил на новые предложения по Конституции

13:21Сегодня

Песков прокомментировал отставку вице-губернатора после жалобы дольщицы

13:1125 декабря

Раскрыта деятельность американских лабораторий у границ России

Россия
«Она просто открывала рот и шипела от боли»
Студенты-медики попали в российскую больницу. К такому их жизнь не готовила
«Зубов уже не осталось, да и зачем они нужны»
Как поесть на 11 рублей и не умереть? Россияне раскрывают рецепты выживания
Спасти Смайлика
Чтобы выйти из больницы, Кире нужен аппарат искусственной вентиляции легких
Россия, которую мы заслужили
Как и чем живет страна: лучшие тексты «Ленты.ру»
Путин поблагодарил Медведева
Вице-мэр Екатеринбурга выгнал журналистов на мороз
Заявившая о ненужности молодежи чиновница уволилась
Все материалы
Мир
Пора домой
США вывели войска из Сирии и Афганистана. Что это значит для России и мира?
Германия запротестовала из-за ядерных ракет в Европе
Россия обвинила Израиль в угрозе пассажирским самолетам
Россия попросила Запад урезонить Украину
Рождество нарекли «испепеляющим позором» и предостерегли от него детей
«Мафия останется бессмертной»
 
Ким, санкции и Солсберецкий шпиль
Что пережил мир в 2018 году
Все материалы
Бывший СССР
Евросоюзное государство
Лукашенко говорит о дружбе с Россией. Но ищет опору в Европе
Киев выявил «третью волну оккупации» Россией
Зеленский нашел способ прекратить войну в Донбассе
От казахских степей до балтийских морей
Чем запомнился 2018 год в республиках бывшего СССР
Украинские депутаты отреагировали на российские санкции
В Казахстане задумались о штрафах для говорящих по-русски детей
На Украине нашли русскоговорящего Санту-сепаратиста
Все материалы
Экономика
Дональд Трамп и Си ЦзиньпинОтветный удар
США объявили миру торговую войну. Но победили в ней китайцы
ГМО-продукты заклеймят
Маргарет Тэтчер попадет на деньги
Раскрыты подробности запрета на курение в России
Жизнь после крипты
Блокчейн выходит из тени биткоина
Подвели под асбест
Корпорация J&J выплатит 4,69 миллиарда долларов напуганным детской присыпкой
Мировая экономика окажется под ударом в новом году
Все материалы
Силовые структуры
Молчание сирот
Уголовники собирали миллионы с детей из детдома. Деньги шли в криминальный общак
«Это жуткое место стоит стереть с лица Земли»
Главная тюрьма Москвы хранит кровавые тайны. Ее решили закрыть навсегда
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Похитившего рыцарский шлем и кольчугу россиянина нашли по беспалой руке
Украинский адвокат сел за контрабанду деталей российского истребителя
Главный борец с экстремизмом ушел в отставку
Появились подробности расстрела россиянином своей родни
Все материалы
Наука и техника
Ким Ир СенДиктатор-подкидыш
Советский офицер стал вождем Северной Кореи. Теперь весь мир боится его внука
Пристегните шары
Государственные перевороты, климатическое оружие и турбо-коровы: Just Cause 4
Потеряли стыд
Главные смартфоны года: от «Яндекса» и Xiaomi до iPhone с Huawei
В США российский «Громкий» назвали кораблем будущего
В России предложили развернуть Гольфстрим для уничтожения США
Россия начала испытания оружия «Судного дня»
C-300 отразили массированный удар МиГ-31БМ
Все материалы
Спорт
Антон Шипулин«У меня опустились руки»
Антон Шипулин устал от биатлона. Он ушел и не вернется
Шипулин заговорил о будущем
«Рома» заинтересовалась бывшим тренером сборной России
Нурмагомедов посмотрел драку хоккеистов и вспомнил прыжок на зрителей
Главное — участие
Грустная Олимпиада и футбольный триумф. Какие победы и поражения принес 2018 год
Неймар затосковал
Поветкин раскрыл план подготовки к первому после нокаута от Джошуа бою
Все материалы
Культура
Испортить шкуру и вылечить душу
30 главных книг года. Что читать в зимние праздники
Лучшие сериалы года
«Кайф с доставкой», «В свободном улете» и еще 14 поводов залипнуть в Новый год
«В массе и без одежды»
Тысячи обнаженных людей на снимках скандального фотографа Спенсера Туника
Голливуд установил новый рекорд по кассовым сборам
Назван любимый актер россиян
В Минкульте раскрыли страхи Запашного
В Дагестане сорвали показ «фильма про корейских гомосеков»
Все материалы
Интернет и СМИ
На краю пропасти
Насмешки над мертвецами, драки и неумелый хайп: скандалы года на YouTube
«Уважаемый, я вызываю уголовную полицию!»
Малахов вверг телевидение в кромешный ад. Россияне отказываются это терпеть
«Советское — значит отличное!»
В СССР придумали идеального человека и показали его народу, соседям и врагам
Мужчина выиграл миллион в прямом эфире и тут же потерял его
Нестандартная упаковка подарка для дедушки обескуражила пользователей сети
Данилу Поперечного и Little Big пригласили в голубое братство
Британские журналисты прокатились в российском поезде и пришли в восторг
Все материалы
Ценности
«Это моя работа, а не порнография»
Казашку избили за голую грудь на подиуме. Она решила не молчать
Фото: Gareth Fulle / WPA Pool / Getty ImagesУ королевы за пазухой
Дворцы, слуги и пиры: роскошная жизнь священников англиканской церкви
«Все маленько прибаливают»
Доминирование России и роды на подиуме: что пережил мир моды в 2018 году
Раскрыта стоимость гардероба Меган Маркл
Британцы принялись торговать своими подарками сразу после наступления Рождества
Выбран самый стильный мужчина года
Бэнкси посулили расплату за уничтожение собственной картины
Все материалы
Путешествия
Пингвин всегда прав
Птицы, таблетки и волны. Как россиянин съездил на каникулы в Антарктиду
Господи, спаси
Ведьмы, Иисус и нищета. Как и чем живет народ Ганы?
Вернулись не все
Россияне забыли об Америке и покорили Турцию. Куда еще они ездили весь год?
Итальянский пенсионер насмерть сбил россиянина
В Индии туристы рухнули на машине в ущелье и погибли
Назван процент забывших секс-игрушки в отелях россиян
Определены любимые у российских туристов страны
Все материалы
Из жизни
«Люди здесь не привыкли выживать»
История россиянина о жизни в Новой Зеландии
Сьюзи ГудоллГонка безумцев
Они мечтали обогнуть Землю и разбогатеть. Один сошел с ума, другой пошел ко дну
Маменькины сынки
Молодежь не умеет стирать, готовить и убирать. Кто зарабатывает на этом?
Туристка потратила полтора часа на игровой автомат и выиграла миллион
Пропавшая 14 лет назад кошка вернулась домой
Хозяева два года искали украденного пса и вернули его домой
Мужчине пришлось оставить гибнущих мать и сына ради спасения жены
Все материалы
Пенсионная реформа
Седан Renault Logan превратили в кроссовер — что из этого получилось?
Маленькие и очень злые
Бюджетные малолитражки, превращенные в гоночных монстров
Диэлектрик
Сможет ли электрический кроссовер Audi e-tron бросить вызов Тесле Model X и Ягуару I-Pace?
Сквозь Австралию за десять часов
Безумная история авантюристов, которые пересекли Австралию со средней скоростью под 150 км/ч
Компания Mitsubishi первой повысит цены на машины из-за нового НДС
BMW показала лучшие сейфти-кары для чемпионата MotoGP
700-сильный Corvette помог Деду Морозу доставить подарки
Все материалы
Дом
Такие доступные
Дачи под Москвой теперь можно купить за копейки. Почему это опасно?
Золото партии
Квартиры в хрущевках стремительно дорожают. Есть ли смысл их покупать?
Заняли по-крупному
Ради чего российские миллионеры влезают в ипотеку
Россияне расписались в любви к лишним санузлам и гардеробным
Хабаровчане нашли необычное применение отелю Hilton
Россияне бросились скупать недвижимость за границей
Названы лучшие для покупки недвижимости страны Европы
Все материалы