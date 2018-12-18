Путин раскрыл основную силу супероружия России

Новейшее оружие обеспечило безопасность России на десятилетия вперед, это заставит задуматься приверженцев милитаристской риторики, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 18 декабря.

Он отметил сбалансированное развитие всех видов и родов войск. По его словам, за последнее время заметно укрепилась ядерная триада РФ.

Среди приоритетов на будущий год Путин назвал дальнейшее укрепление боевого потенциала стратегических ядерных сил. Он также анонсировал поставку в войска ракетного комплекса глобальной дальности «Авангард».

В марте президент представил крылатую ракету глобальной дальности с малогабаритной сверхмощной ядерной энергоустановкой «Буревестник» и высокоточный авиационный ракетный комплекс «Кинжал». Он отметил феноменальную дальность первой ракеты и ее неуязвимость для всех существующих систем как ПРО, так и ПВО.

В США, по последним данным, не имеют защиты от нового поколения гиперзвукового российского оружия.

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