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США признались в беспомощности перед гиперзвуковым оружием России

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США не обладают необходимой защитой от нового поколения гиперзвукового оружия России и Китая. Об говорится в докладе Счетной палаты страны.

Ведомство отмечает, что Москва и Пекин сосредоточились на новом вооружении, потому что его скорость, высота и маневренность могут нанести ущерб большинству систем противоракетной обороны. Кроме того, гиперзвуковые технологии, добавляется в отчете, можно использовать для модернизации обычных и ядерных ракет дальнего действия.

«Никаких контрмер не существует», — заключили в Счетной палате.

В октябре сообщалось, что Вашингтон собрался ускориться с созданием гиперзвукового оружия. Решение последовало после первых успешных испытаний сверхзвукового самолета в Китае в августе, а также майской презентации президентом России Владимиром Путиным нового оружия, в том числе гиперзвуковой ракеты.

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