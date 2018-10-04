США решили ускориться с созданием гиперзвукового оружия

США начнут проводить испытания гиперзвукового оружия быстрее, чем ожидалось. Об этом заявил на встрече с журналистами первый заместитель министра обороны страны Патрик Шанахан, передает CNBC.

Он отметил, что в настоящий момент Пентагон продумывает, сколько единиц техники необходимо, как сделать их более модульными и как выстроить промышленную базу. Кроме того, отметил чиновник, все это следует согласовать с бюджетом.

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«Я считаю, что мы делаем сейчас тяжелую, сложную работу, но продвигаемся вперед и намерены расширяться», — сказал Шанахан.

Решение оборонного ведомства США ускориться с разработкой «гиперзвуков» последовало после первых успешных испытаний сверхзвукового самолета в Китае в августе, а также майской презентации президентом России Владимиром Путиным нового оружия, в том числе гиперзвуковой ракеты.

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