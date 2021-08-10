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Шойгу назвал страшнейшую внутреннюю угрозу в России

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Фото: Алексей Ерешко / РИА Новости

Министр обороны России Сергей Шойгу назвал разложение общества страшнейшей внутренней угрозой. Об этом сообщает РИА Новости.

«Внешние угрозы — они понятны. Когда нам угрожают, мы понимаем, кто угрожает, чем угрожает, мы знаем, чем они вооружены, знаем, как этому противостоять, знаем, как с этим бороться», — объяснил Шойгу.

По его словам, наибольшую опасность для любой страны несет разложение общества. «Но есть более страшная часть, она в последнее время или, точнее, в последние десятилетия приобретает или приобрело уже основную опасность для любой страны. Это внутренняя угроза. И все это связано с тем, что постепенно разлагается общество внутри страны», — уточнил он.

Ранее Шойгу рассказал, что в Риге, Таллине и Варшаве созданы центры пропаганды, в которых проходят подготовку в том числе и россияне для ведения подрывной информационной деятельности на родине. Он объяснил, что там следят за информацией в интернете, выявляют тех, «кто ничего хорошего не пишет» и приглашают их на работу за вознаграждение.

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