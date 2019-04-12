Генерал назвал примерные сроки отмены службы по призыву

Глава комитета Госдумы по обороне генерал-полковник в отставке Владимир Шаманов считает, что отмена призыва на военную службу в России может произойти через 10-15 лет. Об этом в пятницу, 12 апреля, сообщает ТАСС.

«Здесь спешка не нужна, нужно спокойно вырабатывать концепцию, просчитывать, обеспечить всеми необходимыми ресурсами», — заявил он.

Депутат пояснил, что увеличение финансирования этих целей подразумевает не только рост расходов на зарплаты военнослужащих. По его словам, у контрактников значительно шире социальный пакет.

«Речь идет обо всем объеме финансирования при замене полностью на контрактную армию. Это и военная ипотека, и подготовка в соответствующих структурах за соответствующие деньги», — отметил Шаманов.

Он подчеркнул, что «это многогранный процесс, который надо детально проработать».

Ранее в пятницу президент России Владимир Путин в ходе встречи с сотрудниками НПО «Энергомаш» заявил, что практика призыва в армию постепенно уходит в прошлое, «правда, для этого нужно время и соответствующее финансирование».

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