Скандал из-за сноса памятника Гагарину закончился уголовным делом

Ситуация со сносом памятника советскому летчику-космонавту закончилась вмешательством правоохранительных органов. Монумент Юрию Гагарину нашли на свалке в начале августа местные жители и поделились снимками в социальных сетях. Прокуратура Сахалинской области 30 августа сообщила о возбуждении уголовного дела, передает ТАСС.

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В произошедшем с памятником первому в мире космонавту в городе Невельске усматривают нарушение по части 1 статьи 243 УК РФ («Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия»). Следователи проверят все обстоятельства случившегося, пояснили журналистам в пресс-службе прокуратуры.

Ранее сообщалось, что в скандал с памятником Гагарину, остатки которого обнаружили в грязи на берегу реки Ловецкая, вмешался глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, пообещав проследить за восстановлением монумента. Прокомментировал ситуацию и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, назвав случившееся «неуважительным отношением к истории России».

Мэр Невельска Алексей Шабельник 24 августа сообщил о начале реставрации монумента. Ранее тот же чиновник объяснял снос скульптуры тем, что она не подлежит ремонту.