На Сахалине восстановили скандальный памятник Гагарину

В Сахалинской области завершились работы по ремонту аварийного памятника советскому летчику-космонавту Юрию Гагарину. Монумент откроют после реставрации 3 сентября, с точным местом установки объекта культуры администрация города Невельска определится в ближайшее время, сообщила министр культуры региона Нонна Лаврик изданию «Комсомольская правда».

Материалы по теме Больная фантазия. Прозрачная церковь, бриллианты и летящий ангел: как выглядят самые необычные здания мира Это как понимать? Не только Аленка: самые странные и необычные памятники со всей России

Снос монумента Гагарину обернулся скандалом: в середине августа один горожанин выложил в сеть фотографии обломков скульптуры, разбросанных по берегу реки Ловецкая. После вмешательства федеральных властей и следователей мэрия Невельска начала реставрацию памятника.

«Привлекли художника и скульптора Константина Колупаева, который провел все работы. Пока определена временная схема размещения, для постоянной еще готовят место, администрация взяла на это где-то месяц-полтора. Потом постамент перенесут — Гагарин будет в приличном виде, и нам уже не будет стыдно», — пояснила Лаврик.

Министр добавила, что в честь открытия восстановленного монумента запланирована скромная церемония, чтобы «не задевать никаких чувств». Мэр Невельска Алексей Шабельник ранее делился планами установить барельеф Гагарина около краеведческого музея, который находится в центре города.

В конце августа по факту сноса памятника космонавту на въезде в Невельск возбудили уголовное дело по части 1 статьи 243 УК РФ («Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия»). В прокуратуре проверяют все обстоятельства инцидента.

