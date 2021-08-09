В России появился памятник борщу

В городе Курске в День художника установили памятник борщу. Создатель сделал инсталляцию «постной», изобразив только овощи, сообщает «Курское Интернет Телевидение».

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Автором монумента выступил курский художник Олег Радин. Он разместил объект рядом со зданием местной галереи «АЯ». Появившийся памятник представляет собой лежащие на постаменте позолоченные продукты для борща, за исключением мяса. Отсутствие ингредиента художник объяснил современной обстановкой. «Какая жизнь — такой и борщевой набор. Не до мяса нынче», — отметил Радин.

Открытие монумента было приурочено ко Дню художника. Россияне оценили мероприятие, отметив вклад Радина в развитие культурной жизни города. «Когда-то Олег Радин решил создать такой праздник и до сих пор следует этому через все преграды и ненастья, через все перемены. "АЯ" остается стоять. Люди вместо того, чтобы зарабатывать много денег, остаются и служат своей мечте, искусству, городу Курску», — подчеркнула одна из гостей.

В марте 2021 года министерство иностранных дел Украины попросило включить борщ в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Автор инициативы шеф-повар Евгений Клопотенко объяснил решение желанием защитить блюдо, так как его чаще всего ассоциируют с русской кухней.